Курси валют: гривня просідає до долара та євро
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 41,75 гривні, євро - 48,24 гривні на 15 жовтня. У фінустановах та на міжбанку котирування майже не змінилися.
Станом на середу, 15 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 41,75 гривні за один долар. Офіційний курс у понеділок становив 41,61 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 48,24. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 41,7514 грн. за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,2354 грн. за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,3197 грн. за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 середи:
- у банках долар торгується за курсом 41,50-41,89 грн, євро за 48,00-48,60 грн, злотий за 10,97 -11,62 грн;
- на міжбанку курси становлять 41,79-41,82 грн/дол. та 48,38-48,40 грн/євро.
Нагадаємо
Міжнародні резерви України зросли на 1,1% у вересні 2025 року, досягнувши 46 518,6 млн доларів США. Зростання зумовлене надходженнями від міжнародних партнерів та зменшенням чистого продажу валюти НБУ.
