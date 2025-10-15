Курсы валют: гривна проседает к доллару и евро
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 41,75 гривны, евро - 48,24 гривны на 15 октября. В финучреждениях и на межбанке котировки почти не изменились.
По состоянию на среду, 15 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 41,75 гривны за один доллар. Официальный курс в понедельник составлял 41,61 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 48,24. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 41,7514 грн. за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,2354 грн. за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,3197 грн. за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 среды:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,50-41,89 грн, евро по 48,00-48,60 грн, злотый по 10,97 -11,62 грн;
- на межбанке курсы составляют 41,79-41,82 грн/долл. и 48,38-48,40 грн/евро.
Напомним
Международные резервы Украины выросли на 1,1% в сентябре 2025 года, достигнув 46 518,6 млн долларов США. Рост обусловлен поступлениями от международных партнеров и уменьшением чистой продажи валюты НБУ.
Зеленский приобрел облигации на более 4 млн гривен - декларация10.10.25, 20:55 • 10513 просмотров