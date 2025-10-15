$41.610.01
14 октября, 19:16
Зеленский на встрече в Вашингтоне будет просить о поставках Украине ракет Tomahawk - Трамп
14 октября, 15:21
Развод через "Дію": в Минцифры объяснили, как это будет происходить и на кого рассчитано
14 октября, 15:17
США ожидают завтра важного объявления о поставках оружия Украине - Уиттакер
14 октября, 15:00
Гражданство прекращено: Труханов получил паспорт рф в 2015 году - СБУ
14 октября, 13:31
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
14 октября, 13:02
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
14 октября, 12:47
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
14 октября, 12:39
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
14 октября, 11:53
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
14 октября, 11:36
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
Курсы валют: гривна проседает к доллару и евро

Киев • УНН

 • 442 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 41,75 гривны, евро - 48,24 гривны на 15 октября. В финучреждениях и на межбанке котировки почти не изменились.

Курсы валют: гривна проседает к доллару и евро

По состоянию на среду, 15 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 41,75 гривны за один доллар. Официальный курс в понедельник составлял 41,61 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 48,24. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ. 

Детали

Официальный курс доллара составляет: 41,7514 грн. за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,2354 грн. за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,3197 грн. за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 среды:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,50-41,89 грн, евро по 48,00-48,60 грн, злотый по 10,97 -11,62 грн;
    • на межбанке курсы составляют 41,79-41,82 грн/долл. и 48,38-48,40 грн/евро.

      Напомним

      Международные резервы Украины выросли на 1,1% в сентябре 2025 года, достигнув 46 518,6 млн долларов США. Рост обусловлен поступлениями от международных партнеров и уменьшением чистой продажи валюты НБУ.

      Вадим Хлюдзинский

