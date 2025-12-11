Курс євро в Україні встановив новий рекорд

Національний банк України встановив на 12 грудня офіційний курс євро на рівні 49,52 гривень, передає УНН.

Відзначимо, що минулого року курс долара станом на 12 грудня сягав 43,8 гривень.

Попередній рекорд вартості євро, згідно даних НБУ, був зафіксований на початку липня - 49,4 гривень.

