Курс евро в Украине установил новый рекорд

Национальный банк Украины установил на 12 декабря официальный курс евро на уровне 49,52 гривен, передает УНН.

Отметим, что в прошлом году курс доллара по состоянию на 12 декабря достигал 43,8 гривен.

Предыдущий рекорд стоимости евро, согласно данным НБУ, был зафиксирован в начале июля - 49,4 гривен.

