Эксклюзив
14:13 • 4152 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
13:51 • 8378 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
13:44 • 12463 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
12:12 • 11741 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11:59 • 15319 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11:58 • 14398 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11:00 • 15375 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
10:29 • 16259 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 35426 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
11 декабря, 07:59 • 21794 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Курс евро в Украине установил новый рекорд

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Национальный банк Украины установил на 12 декабря официальный курс евро на уровне 49,52 гривен. Предыдущий рекорд стоимости евро был зафиксирован в начале июля – 49,4 гривен.

Курс евро в Украине установил новый рекорд

Национальный банк Украины установил на 12 декабря официальный курс евро на уровне 49,52 гривен, передает УНН.

Отметим, что в прошлом году курс доллара по состоянию на 12 декабря достигал 43,8 гривен.

Предыдущий рекорд стоимости евро, согласно данным НБУ, был зафиксирован в начале июля - 49,4 гривен.

Доллар вырос до 42,28 гривны, евро также дорожает: курс валют от НБУ11.12.25, 08:00 • 2662 просмотра

Антонина Туманова

Экономика
Национальный банк Украины