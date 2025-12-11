Курс евро в Украине установил новый рекорд
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил на 12 декабря официальный курс евро на уровне 49,52 гривен. Предыдущий рекорд стоимости евро был зафиксирован в начале июля – 49,4 гривен.
Национальный банк Украины установил на 12 декабря официальный курс евро на уровне 49,52 гривен, передает УНН.
Отметим, что в прошлом году курс доллара по состоянию на 12 декабря достигал 43,8 гривен.
Предыдущий рекорд стоимости евро, согласно данным НБУ, был зафиксирован в начале июля - 49,4 гривен.
Доллар вырос до 42,28 гривны, евро также дорожает: курс валют от НБУ11.12.25, 08:00 • 2662 просмотра