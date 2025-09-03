Курс валют на 3 вересня: Нацбанк зміцнив гривню
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3631 грн/дол., що на одну копійку зміцнило гривню. Також встановлено курси євро та злотого, а банки та обмінники пропонують свої курси.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,36 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,17 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,29 грн/злотий.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:
- у банках долар торгується за курсом 41,60-41,10 грн,
а євро за 48,62-48,02 грн, злотий за 11,75-11,00 грн;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,27-41,34
грн, а євро - за 48,15-48,30 грн, злотий за 11,20-11,33 грн;
- на міжбанку курси становлять відповідно 41,42-41,45,
грн/дол. та 48,25-48,28 грн/євро.
Доповнення
У серпні Україна збільшила експорт електроенергії на 60% порівняно з попереднім місяцем, довівши обсяг до рекордних 450 тис. МВт*год. Це найбільший показник за місяць з часу інтеграції української енергосистеми до європейської мережі ENTSO-E.