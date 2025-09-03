$41.370.05
48.470.27
ukenru
2 вересня, 11:50 • 59596 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 94889 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 129975 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 143942 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 77689 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 140563 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 51604 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 89645 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 54080 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 108961 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto2 вересня, 11:50 • 59583 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo2 вересня, 10:24 • 129963 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:46 • 143932 перегляди
Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні2 вересня, 06:50 • 81608 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
2 вересня, 06:00 • 140557 перегляди
Курс валют на 3 вересня: Нацбанк зміцнив гривню

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3631 грн/дол., що на одну копійку зміцнило гривню. Також встановлено курси євро та злотого, а банки та обмінники пропонують свої курси.

Курс валют на 3 вересня: Нацбанк зміцнив гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3631 грн/дол., що зміцнило гривню на одну копійку, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,36 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,17 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,29 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:

  • у банках долар торгується за курсом 41,60-41,10 грн, а євро за 48,62-48,02 грн, злотий за 11,75-11,00 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,27-41,34 грн, а євро - за 48,15-48,30 грн, злотий за 11,20-11,33 грн;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,42-41,45, грн/дол. та 48,25-48,28 грн/євро.

        В серпні українці придбали близько 6,8 тисяч легкових авто: лідируючі позиції зберігає Toyota02.09.25, 10:13 • 3100 переглядiв

        Доповнення

        У серпні Україна збільшила експорт електроенергії на 60% порівняно з попереднім місяцем, довівши обсяг до рекордних 450 тис. МВт*год. Це найбільший показник за місяць з часу інтеграції української енергосистеми до європейської мережі ENTSO-E.

        Анна Мурашко

        ЕкономікаФінанси
        Електроенергія
        Національний банк України
        Україна