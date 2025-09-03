Курс валют на 3 сентября: Нацбанк укрепил гривну
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,3631 грн/долл., что на одну копейку укрепило гривну. Также установлены курсы евро и злотого, а банки и обменники предлагают свои курсы.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,3631 грн/долл., что укрепило гривну на одну копейку, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,36 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,17 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,29 грн/злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,60-41,10 грн,
а евро по 48,62-48,02 грн, злотый по 11,75-11,00 грн;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,27-41,34
грн, а евро - по 48,15-48,30 грн, злотый по 11,20-11,33 грн;
- на межбанке курсы составляют соответственно 41,42-41,45,
грн/долл. и 48,25-48,28 грн/евро.
Дополнение
В августе Украина увеличила экспорт электроэнергии на 60% по сравнению с предыдущим месяцем, доведя объем до рекордных 450 тыс. МВт*ч. Это самый большой показатель за месяц со времени интеграции украинской энергосистемы в европейскую сеть ENTSO-E.