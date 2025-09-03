$41.370.05
ukenru
2 сентября, 11:50 • 60019 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 95355 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24 • 130531 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 144478 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31 • 77932 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 140871 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 51704 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 89766 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 54094 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 108967 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Курс валют на 3 сентября: Нацбанк укрепил гривну

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 174 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,3631 грн/долл., что на одну копейку укрепило гривну. Также установлены курсы евро и злотого, а банки и обменники предлагают свои курсы.

Курс валют на 3 сентября: Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,3631 грн/долл., что укрепило гривну на одну копейку, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,36 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,17 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,29 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,60-41,10 грн, а евро по 48,62-48,02 грн, злотый по 11,75-11,00 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,27-41,34 грн, а евро - по 48,15-48,30 грн, злотый по 11,20-11,33 грн;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,42-41,45, грн/долл. и 48,25-48,28 грн/евро.

        В августе украинцы приобрели около 6,8 тысячи легковых авто: лидирующие позиции сохраняет Toyota02.09.2025, 10:13 • 3104 просмотра

        Дополнение

        В августе Украина увеличила экспорт электроэнергии на 60% по сравнению с предыдущим месяцем, доведя объем до рекордных 450 тыс. МВт*ч. Это самый большой показатель за месяц со времени интеграции украинской энергосистемы в европейскую сеть ENTSO-E.

