Курс валют на 28 серпня: Нацбанк зміцнив гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3222 грн/дол., що зміцнило гривню на 8 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,32 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 47,88 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,32 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:40:

у банках долар торгується за курсом 41,60-41,10 грн, а євро за 48,40-47,80 грн, злотий за 11,60-11,00 грн;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,33-41,40 грн, а євро - за 48,10-48,28 грн, злотий за 11,20-11,33 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,33-41,37, грн/дол. та 47,96-47,98 грн/євро.

