Курс валют на 28 августа: Нацбанк укрепил гривну

$41.400.03
48.270.21
ukenru
06:36 • 910 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух «Кинжалов»
04:08 • 12250 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 48571 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 31569 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 55628 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 143964 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 85726 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 53015 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 65851 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
27 августа, 11:12 • 51927 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1м/с
80%
755мм
Популярные новости
В Сети распространяется фото БПЛА "Герань", который упал вблизи жилых домов Киева27 августа, 20:53 • 36696 просмотра
Германия выдала ордера на арест шести украинцев по делу об атаке на «Северные потоки»27 августа, 22:32 • 29086 просмотра
Си Цзиньпин провел самую масштабную за полвека «чистку» среди генералов КНР27 августа, 23:52 • 12252 просмотра
Массированная атака РФ на Киев: четверо погибших, десятки раненых, среди них дети, многочисленные пожары и разрушения28 августа, 00:34 • 27889 просмотра
Неизвестные дроны атаковали российские НПЗ: что известноVideo01:25 • 20114 просмотра
публикации
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 71526 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 72978 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать27 августа, 12:47 • 143964 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27 августа, 07:35 • 139006 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 99865 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Андрей Пышный
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Китай
Соединённые Штаты
Одесса
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 50127 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 84199 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 88072 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 85860 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 119166 просмотра
Актуальное
Х-47М2 "Кинжал"
Нефть марки Brent
Ту-95
Х-101
МиГ-31

Курс валют на 28 августа: Нацбанк укрепил гривну

Киев • УНН

 • 1234 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару на уровне 41,3222 грн/долл., что на 8 копеек крепче. Также определены курсы евро и злотого.

Курс валют на 28 августа: Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,3222 грн/долл., что укрепило гривну на 8 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,32 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 47,88 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,32 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:40:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,60-41,10 грн, а евро по 48,40-47,80 грн, злотый по 11,60-11,00 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,33-41,40 грн, а евро - по 48,10-48,28 грн, злотый по 11,20-11,33 грн;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,33-41,37 грн/долл. и 47,96-47,98 грн/евро.

        Украинцы все чаще отказываются от наличных: более 95% операций картами - безналичные20.08.25, 12:44 • 2818 просмотров

        Алена Уткина

        ЭкономикаФинансы
        Национальный банк Украины
        Андрей Пышный
        Украина