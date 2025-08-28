Курс валют на 28 августа: Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,3222 грн/долл., что укрепило гривну на 8 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,32 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 47,88 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,32 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:40:

в банках доллар торгуется по курсу 41,60-41,10 грн, а евро по 48,40-47,80 грн, злотый по 11,60-11,00 грн;

в обменниках доллар торгуется по курсу 41,33-41,40 грн, а евро - по 48,10-48,28 грн, злотый по 11,20-11,33 грн;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,33-41,37 грн/долл. и 47,96-47,98 грн/евро.

