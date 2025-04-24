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Масована атака на Україну 24 квітня: в МВС показали наслідки російських ударів
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Масована атака на Україну 24 квітня: в МВС показали наслідки російських ударів

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Курс валют на 24 квітня: гривня девальвує

Київ • УНН

 • 2440 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,67 грн/дол., девальвувавши її на 16 копійок. В банках долар торгується за курсом 41,80-41,20 грн.

Курс валют на 24 квітня: гривня девальвує

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,6707 грн/дол., що девальвувало гривню на 16 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,67 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 47,54 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,07 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 09:00:

  • у банках долар торгується за курсом 41,80-41,20 грн, євро за 47,90-47,20 грн, злотий за 11,30-10,50 грн; 
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,62-41,50 грн, євро - за 47,90-47,50 грн, злотий за 11,06-10,90 грн; 
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,76-41,79 грн/дол. та 47,43-47,45 грн/євро.

        Українці менше забирають грошей "на руки": обсяг готівки у банках збільшився - НБУ23.04.25, 11:26 • 8196 переглядiв

        Аліна Волянська

        Аліна Волянська

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