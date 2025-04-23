Українці менше забирають "на руки": обсяг готівки у банках збільшився - НБУ

$41.520.14
47.710.05
ukenru
Як безпечно купувати онлайн: поради експерта з кібербезпеки
Ексклюзив
08:41 • 144 перегляди

Як безпечно купувати онлайн: поради експерта з кібербезпеки

07:58 • 5880 перегляди

Ціна на газ для українців залишиться незмінною ще рік - Нафтогаз

22 квітня, 18:22 • 33540 перегляди

США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський

22 квітня, 17:32 • 68889 перегляди

Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Трампом у Ватикані

22 квітня, 13:40 • 104879 перегляди

НАБУгейт: столичні адвокати Борзих кинули виклик НАБУ Кривоноса, переграючи їх у власній грі

Ексклюзив
22 квітня, 09:55 • 99907 перегляди

У Раді вимагають, щоб НАЗК перевірило голову Наглядової ради "Держзембанку" Васильченка на наявність конфлікту інтересів

22 квітня, 08:27 • 117678 перегляди

Ватикан оголосив дату похорону Папи: церемонія відбудеться в суботу

Ексклюзив
22 квітня, 07:51 • 173606 перегляди

Вибори президента в Румунії: ризики для України та розкол в ЄС

21 квітня, 16:24 • 125752 перегляди

Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський

Ексклюзив
21 квітня, 14:32 • 227527 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+25°
1.9м/с
23%
750 мм
Популярнi новини

Telegraph: США представлять у Лондоні план мирного врегулювання з семи пунктів

23 квітня, 00:27 • 21711 перегляди

Адміністрація Трампа ліквідувала групу по розслідуванню воєнних злочинів рф проти України - The Washington Post

23 квітня, 01:42 • 26986 перегляди

ДСНС показала наслідки атаки на Полтаву: 3 осіб постраждали, пошкоджено будинки та інфраструктуру

03:03 • 19409 перегляди

У Харкові ліквідовують наслідки масованих ударів по житловій інфраструктурі: попередньо, без жертв

03:50 • 17938 перегляди

За добу ЗСУ знищили 1210 військових та десятки одиниць техніки

04:31 • 29589 перегляди
Публікації

Топ-6 помилок при прибиранні пилососом, які ви робите несвідомо

06:48 • 11743 перегляди

"Коли енергія — це безпека". Як українська компанія RSE створює автономну енергетику під час війни

06:22 • 13033 перегляди

Сумнівні мотиви: чому голова АРМА Дума блокує реформу відомства?

22 квітня, 14:43 • 59539 перегляди

НАБУгейт: столичні адвокати Борзих кинули виклик НАБУ Кривоноса, переграючи їх у власній грі

22 квітня, 13:40 • 104884 перегляди

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

22 квітня, 12:23 • 80056 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Папа Франциск

Марко Рубіо

Йонас Гахр Сторе

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Лондон

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Син Йоко Оно закликав припинити порівняння його з братом Джуліаном

22 квітня, 15:52 • 21220 перегляди

Син Трампа спілкується з приятелями по університету через Xbox, а не роздає свій номер - ЗМІ

22 квітня, 15:42 • 21279 перегляди

Клуні заявив, що за 11 років у шлюбі жодного разу не сварився з дружиною

22 квітня, 10:22 • 51686 перегляди

"Врятували $65 000" залишків гонорару: Себастіан Стен зізнався про проблеми з робою перед роллю в Marvel

22 квітня, 09:58 • 42793 перегляди

Майкл Бей та Сідні Свіні працюють над адаптацією культової гри OutRun для Universal - Deadline

22 квітня, 07:54 • 88133 перегляди
Актуальне

The Washington Post

Financial Times

TikTok

ChatGPT

MIM-104 Patriot

Українці менше забирають "на руки": обсяг готівки у банках збільшився - НБУ

Київ • УНН

 • 1710 перегляди

У січні-березні 2025 року надходження готівки до кас банків зросли на 13,2% до 712,6 млрд грн. Видачі готівки збільшилися на 8,4% та становили 703,5 млрд грн.

Українці менше забирають "на руки": обсяг готівки у банках збільшився - НБУ
обсяги касових оборотів українських банків

За І квартал поточного року обсяги касових оборотів українських банків зросли. Обсяг надходжень готівки до кас банків за січень – березень цього року збільшився на 13,2% - до 712,6 млрд грн проти відповідного показника минулого року.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Національний банк України.

Деталі

Видачі готівки з кас банків за цей період збільшилися меншими темпами (на 8,4%) та становили 703,5 млрд грн.

Збільшення обсягів готівки зумовлене зростанням економічної активності, якому сприяло, зокрема, підвищення заробітних плат та соціальних виплат населенню, стійкий споживчий попит на товари та послуги, стабілізація енергозабезпечення.

Найбільші обсяги готівки з кас банки видавали для:

▪️операцій клієнтів з використанням платіжних карток – 86,1%;

▪️придбання іноземної валюти у клієнтів – 3,8%;

▪️підкріплення операторів поштового зв’язку – 3,4%.

Банки фіксують пожвавлення попиту на іпотеку - попит найвищий від початку вторгнення21.04.25, 18:19 • 8040 переглядiв

Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків стали:

▪️торговельна виручка – 29,3%;

▪️операції клієнтів з використанням платіжних карток – 22,4%;

▪️надходження від продажу іноземної валюти – 20,5%;

▪️виручка від усіх видів послуг – 13,3%.

Нагадаємо

Керівники українських підприємств очікують збільшення витрат на оплату праці в наступні 12 місяців. Найвищі очікування у переробній промисловості та експортних підприємств.

Лілія Набока

Лілія Набока

ЕкономікаФінанси
Національний банк України
Brent
$68.41
Bitcoin
$94,137.80
S&P 500
$5,284.53
Tesla
$237.88
Газ TTF
$34.24
Золото
$3,330.10
Ethereum
$1,792.08