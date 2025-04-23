Українці менше забирають "на руки": обсяг готівки у банках збільшився - НБУ
Київ • УНН
У січні-березні 2025 року надходження готівки до кас банків зросли на 13,2% до 712,6 млрд грн. Видачі готівки збільшилися на 8,4% та становили 703,5 млрд грн.
За І квартал поточного року обсяги касових оборотів українських банків зросли. Обсяг надходжень готівки до кас банків за січень – березень цього року збільшився на 13,2% - до 712,6 млрд грн проти відповідного показника минулого року.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Національний банк України.
Деталі
Видачі готівки з кас банків за цей період збільшилися меншими темпами (на 8,4%) та становили 703,5 млрд грн.
Збільшення обсягів готівки зумовлене зростанням економічної активності, якому сприяло, зокрема, підвищення заробітних плат та соціальних виплат населенню, стійкий споживчий попит на товари та послуги, стабілізація енергозабезпечення.
Найбільші обсяги готівки з кас банки видавали для:
▪️операцій клієнтів з використанням платіжних карток – 86,1%;
▪️придбання іноземної валюти у клієнтів – 3,8%;
▪️підкріплення операторів поштового зв’язку – 3,4%.
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Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків стали:
▪️торговельна виручка – 29,3%;
▪️операції клієнтів з використанням платіжних карток – 22,4%;
▪️надходження від продажу іноземної валюти – 20,5%;
▪️виручка від усіх видів послуг – 13,3%.
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