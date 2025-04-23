Кассовые обороты банков за I квартал выросли благодаря приросту экономической активности - НБУ

За I квартал текущего года объемы кассовых оборотов украинских банков выросли. Объем поступлений наличных в кассы банков за январь - март этого года увеличился на 13,2% - до 712,6 млрд грн против соответствующего показателя прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальный банк Украины.

Детали

Выдачи наличных из касс банков за этот период увеличились меньшими темпами (на 8,4%) и составили 703,5 млрд грн.

Увеличение объемов наличных обусловлено ростом экономической активности, которому способствовало, в частности, повышение заработных плат и социальных выплат населению, устойчивый потребительский спрос на товары и услуги, стабилизация энергообеспечения.

Наибольшие объемы наличных из касс банки выдавали для:

▪️операций клиентов с использованием платежных карт – 86,1%;

▪️приобретение иностранной валюты у клиентов – 3,8%;

▪️подкрепление операторов почтовой связи – 3,4%.

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Крупнейшими источниками поступлений наличных в кассы банков стали:

▪️торговая выручка – 29,3%;

▪️операции клиентов с использованием платежных карт – 22,4%;

▪️поступления от продажи иностранной валюты – 20,5%;

▪️выручка от всех видов услуг – 13,3%.

Напомним

Руководители украинских предприятий ожидают увеличения затрат на оплату труда в следующие 12 месяцев. Самые высокие ожидания в перерабатывающей промышленности и экспортных предприятий.