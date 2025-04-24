Курс валют на 24 апреля: гривна девальвирует

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,6707 грн/долл., что девальвировало гривну на 16 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,67 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 47,54 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,07 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:00:

в банках доллар торгуется по курсу 41,80-41,20 грн, евро по 47,90-47,20 грн, злотый по 11,30-10,50 грн;

в обменниках доллар торгуется по курсу 41,62-41,50 грн, евро - по 47,90-47,50 грн, злотый по 11,06-10,90 грн;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,76-41,79 грн/долл. и 47,43-47,45 грн/евро.

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