Курс валют на 23 жовтня: гривня продовжує девальвувати
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3313 грн/дол., що девальвувало гривню на 5 копійок. Курс євро встановлено на рівні 44,70 грн/євро.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3313 грн/дол., що девальвувало гривню на 5 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,33 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 44,70 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:10 ранку:
- Долар можна купити за 41,60 грн, а продати за 41,15 у банках. Євро можна купити за 45,29 грн, а продати за 44,77 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 41,47-41,53 грн, а євро - за 45,10-45,27 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 41,21-41,26 грн/дол. для долара та 44,54-44,58 грн/євро для євро.
Нагадаємо
Європейський парламент схвалив кредит обсягом до 35 млрд євро для України, забезпечений російськими активами.