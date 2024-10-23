Курс валют на 23 октября: гривна продолжает девальвировать
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,3313 грн/долл., что девальвировало гривну на 5 копеек. Курс евро установлен на уровне 44,70 грн/евро.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,3313 грн/долл., что девальвировало гривну на 5 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,33 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,70 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:10 утра:
- Доллар можно купить за 41,60 грн, а продать за 41,15 в банках. Евро можно купить за 45,29 грн, а продать за 44,77 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,47-41,53 грн, а евро - по 45,10-45,27 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,21-41,26 грн/долл. для доллара и 44,54-44,58 грн/евро для евро.
Напомним
Европейский парламент одобрил кредит в размере до 35 млрд евро для Украины, обеспеченный российскими активами.