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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Курс валют на 23 октября: гривна продолжает девальвировать

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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,3313 грн/долл., что девальвировало гривну на 5 копеек. Курс евро установлен на уровне 44,70 грн/евро.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,3313 грн/долл., что девальвировало гривну на 5 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,33 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,70 грн/евро. 

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:10 утра: 

  • Доллар можно купить за 41,60 грн, а продать за 41,15 в банках. Евро можно купить за 45,29 грн, а продать за 44,77 грн в банках. 
  • В обменниках доллар торгуется по курсу 41,47-41,53 грн, а евро - по 45,10-45,27 грн. 
  • На межбанке курсы составляют соответственно 41,21-41,26 грн/долл. для доллара и 44,54-44,58 грн/евро для евро.

Напомним 

Европейский парламент одобрил кредит в размере до 35 млрд евро для Украины, обеспеченный российскими активами.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
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