Курс валют на 19 серпня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2589 грн/дол., що зміцнило гривню на 9 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,25 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,17 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,33 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:30:

у банках долар торгується за курсом 41,60-41,12 грн, євро за 48,64-48,00 грн, злотий за 11,62-11,05 грн;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,37-41,45 грн, євро - за 48,30-48,47 грн, злотий за 11,28-11,40 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,33-41,36 грн/дол. та 48,25-48,27грн/євро.

Доповнення

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що у 2026 році Україна потребує 45 мільярдів доларів, виходячи з того, що в наступному році бойові дії ще триватимуть.