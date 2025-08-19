$41.340.11
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 21773 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 43326 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 29020 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 24962 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 34314 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 82935 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 49853 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 80731 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50 • 48207 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Курс валют на 19 серпня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2589 грн/дол., зміцнивши її на 9 копійок. Курс євро становить 48,17 грн/євро, злотого – 11,33 грн/злотий.

Курс валют на 19 серпня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2589 грн/дол., що зміцнило гривню на 9 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,25 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,17 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,33 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:30:

  • у банках долар торгується за курсом 41,60-41,12 грн, євро за 48,64-48,00 грн, злотий за 11,62-11,05 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,37-41,45 грн, євро - за 48,30-48,47 грн, злотий за 11,28-11,40 грн;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,33-41,36 грн/дол. та 48,25-48,27грн/євро.

        Доповнення

        Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що у 2026 році Україна потребує 45 мільярдів доларів, виходячи з того, що в наступному році бойові дії ще триватимуть.

        Анна Мурашко

