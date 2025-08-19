Курс валют на 19 августа: Нацбанк продолжает укреплять гривну
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,2589 грн/долл., укрепив ее на 9 копеек. Курс евро составляет 48,17 грн/евро, злотого – 11,33 грн/злотый.
Официальный курс доллара составляет 41,25 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,17 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,33 грн/злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:30:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,60-41,12 грн, евро по 48,64-48,00 грн, злотый по 11,62-11,05 грн;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,37-41,45 грн, евро - по 48,30-48,47 грн, злотый по 11,28-11,40 грн;
- на межбанке курсы составляют соответственно 41,33-41,36 грн/долл. и 48,25-48,27 грн/евро.
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что в 2026 году Украина нуждается в 45 миллиардах долларов, исходя из того, что в следующем году боевые действия еще будут продолжаться.