Курс валют на 19 августа: Нацбанк продолжает укреплять гривну

Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 22518 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 44071 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 29483 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 25356 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 34515 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 83430 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 49938 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 81131 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 11:50 • 48235 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Трамп приостановил переговоры с европейскими лидерами ради звонка путину - BILD18 августа, 20:45 • 11069 просмотра
Встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров завершена - Белый дом18 августа, 21:48 • 16813 просмотра
И пусть весь мир подождёт: Трамп позвонил путину во время переговоров в Белом доме - Axios18 августа, 21:50 • 5918 просмотра
Киев отверг любое соглашение, включающее территориальные уступки россии – Financial Times18 августа, 22:11 • 25636 просмотра
Конфуз в Белом доме: Трамп не смог найти президента Финляндии, который сидел прямо перед нимVideo02:57 • 5014 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 83431 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 81132 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло18 августа, 10:51 • 121262 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул18 августа, 09:00 • 138242 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 136668 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф05:54 • 82 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 17252 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 77317 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 68695 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 101307 просмотра
Курс валют на 19 августа: Нацбанк продолжает укреплять гривну

Киев • УНН

 • 488 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,2589 грн/долл., укрепив ее на 9 копеек. Курс евро составляет 48,17 грн/евро, злотого – 11,33 грн/злотый.

Курс валют на 19 августа: Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,2589 грн/долл., что укрепило гривну на 9 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,25 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,17 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,33 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:30:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,60-41,12 грн, евро по 48,64-48,00 грн, злотый по 11,62-11,05 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,37-41,45 грн, евро - по 48,30-48,47 грн, злотый по 11,28-11,40 грн;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,33-41,36 грн/долл. и 48,25-48,27 грн/евро.

        Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе18.08.25, 14:50 • 48235 просмотров

        Дополнение

        Министр финансов Сергей Марченко заявил, что в 2026 году Украина нуждается в 45 миллиардах долларов, исходя из того, что в следующем году боевые действия еще будут продолжаться.

        Анна Мурашко

