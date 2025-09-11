$41.120.13
05:01 • 5900 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 26346 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 68460 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 38808 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 40717 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 39363 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 71892 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 92636 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 71958 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 35677 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
Курс валют на 11 вересня: гривня девальвувала

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Курс євро становить 48,24 грн/євро, злотого - 11,31 грн/злотий.

Курс валют на 11 вересня: гривня девальвувала

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2138 грн/дол., що девальвувало гривню на 8 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,21 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,24 грн/євро. Офіційний курс злотого - 11,31 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:00 ранку:

  • Долар можна купити за 40,98 грн, а продати за 41,47 грн у банках;
    • Євро можна купити за 48,02 грн, а продати за 48,67 грн у банках;
      • В обмінниках долар торгується за курсом 41,23−41,30 грн, а євро - за 48,40 - 48,55 грн;

        На міжбанку курси становлять відповідно 41,29 - 41,32 грн/дол. для долара та 48,40−48,42 грн/євро для євро.

        Криптоказначейство під загрозою: акції компаній падають, біткоїн дешевшає - FT10.09.25, 18:04 • 2868 переглядiв

        Альона Уткіна

        ЕкономікаФінанси
        Національний банк України