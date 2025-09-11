Курс валют на 11 вересня: гривня девальвувала
Київ • УНН
Курс євро становить 48,24 грн/євро, злотого - 11,31 грн/злотий.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2138 грн/дол., що девальвувало гривню на 8 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,21 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,24 грн/євро. Офіційний курс злотого - 11,31 грн/злотий.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:00 ранку:
- Долар можна купити за 40,98 грн, а продати за 41,47
грн у банках;
- Євро можна купити за 48,02 грн, а продати за 48,67
грн у банках;
- В обмінниках долар торгується за курсом 41,23−41,30
грн, а євро - за 48,40 - 48,55 грн;
На міжбанку курси становлять відповідно 41,29 - 41,32 грн/дол. для долара та 48,40−48,42 грн/євро для євро.
