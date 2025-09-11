Курс валют на 11 сентября: гривна девальвировала
Киев • УНН
Курс евро составляет 48,24 грн/евро, злотого - 11,31 грн/злотый.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,2138 грн/долл., что девальвировало гривну на 8 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,21 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,24 грн/евро. Официальный курс злотого - 11,31 грн/злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:00 утра:
- Доллар можно купить за 40,98 грн, а продать за 41,47
грн в банках;
- Евро можно купить за 48,02 грн, а продать за 48,67
грн в банках;
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,23−41,30
грн, а евро - за 48,40 - 48,55 грн;
На межбанке курсы составляют соответственно 41,29 - 41,32 грн/долл. для доллара и 48,40−48,42 грн/евро для евро.
Криптоказначейство под угрозой: акции компаний падают, биткойн дешевеет - FT10.09.25, 18:04 • 2892 просмотра