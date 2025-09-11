Курс валют на 11 сентября: гривна девальвировала

$41.120.13
05:01 • 7070 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 27084 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 69262 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 39211 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 41030 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 39540 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 72314 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 92947 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 72081 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 35713 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
Был против помощи Украине, призывал отдать Крым РФ и критиковал Зеленского: чем известен Чарли Кирк10 сентября, 21:47 • 7454 просмотра
Украина расширяет перечень случаев для возмещения ущерба от войны10 сентября, 22:00 • 4252 просмотра
Агенты "АТЕШ" ударили по заводу ПВО в Туле (видео)Video01:25 • 18434 просмотра
Всем педагогам ежегодно будут выплачивать вознаграждение за добросовестный труд - Свириденко01:44 • 5444 просмотра
Мерц о вторжении дронов РФ в Польшу: сознательная провокация Кремля03:46 • 4964 просмотра
публикации
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества05:01 • 7046 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 69252 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 72311 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 53112 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo10 сентября, 08:44 • 92944 просмотра
Дональд Трамп
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Владислав Косиняк-Камыш
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Литва
Государственная граница Украины
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 19025 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 84121 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 76186 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 72034 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 140433 просмотра
MIM-104 Patriot
Хранитель
Твиттер
Ракетный комплекс "Панцирь"
НАСАМС

Курс валют на 11 сентября: гривна девальвировала

Киев • УНН

 • 354 просмотра

Курс евро составляет 48,24 грн/евро, злотого - 11,31 грн/злотый.

Курс валют на 11 сентября: гривна девальвировала

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,2138 грн/долл., что девальвировало гривну на 8 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,21 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,24 грн/евро. Официальный курс злотого - 11,31 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:00 утра:

  • Доллар можно купить за 40,98 грн, а продать за 41,47 грн в банках;
    • Евро можно купить за 48,02 грн, а продать за 48,67 грн в банках;
      • В обменниках доллар торгуется по курсу 41,23−41,30 грн, а евро - за 48,40 - 48,55 грн;

        На межбанке курсы составляют соответственно 41,29 - 41,32 грн/долл. для доллара и 48,40−48,42 грн/евро для евро.

        Криптоказначейство под угрозой: акции компаний падают, биткойн дешевеет - FT10.09.25, 18:04 • 2892 просмотра

        Алена Уткина

        ЭкономикаФинансы
        Национальный банк Украины