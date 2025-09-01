Курс валют на 1 вересня: гривня девальвувала

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3203 грн/дол., що девальвувало гривню на 6 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,32 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,19 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,29 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:

у банках долар торгується за курсом 41,55-41,10 грн, євро за 48,65-47,95 грн, злотий за 11,70-11,00 грн;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,29-41,35 грн, євро - за 48,25-48,40 грн, злотий за 11,23-11,35 грн;

на міжбанку курси становлять 41,30-41,33 грн/дол. та 48,20-48,22 грн/євро.

Доповнення

В Україні стартували виплати за програмою "Пакунок школяра" на суму понад 430 млн гривень - їх отримали перші 86 тисяч українських родин, щоб підготувати своїх дітей до школи. Загалом держава спрямує 1,2 млрд гривень - допомога розрахована на кожного першокласника.