Курс валют на 1 сентября: гривна девальвировала

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,3203 грн/долл., что является девальвацией на 6 копеек. Курс евро составляет 48,19 грн/евро, а злотого — 11,29 грн/злотый.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,3203 грн/долл., что девальвировало гривну на 6 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Официальный курс доллара составляет 41,32 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,19 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,29 грн/злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,55-41,10 грн,
евро по 48,65-47,95 грн, злотый по 11,70-11,00 грн;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,29-41,35
грн, евро - по 48,25-48,40 грн, злотый по 11,23-11,35 грн;
- на межбанке курсы составляют 41,30-41,33 грн/долл. и
48,20-48,22 грн/евро.
