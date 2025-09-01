$41.260.00
Курс валют на 1 сентября: гривна девальвировала

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,3203 грн/долл., что является девальвацией на 6 копеек. Курс евро составляет 48,19 грн/евро, а злотого — 11,29 грн/злотый.

Курс валют на 1 сентября: гривна девальвировала

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,3203 грн/долл., что девальвировало гривну на 6 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,32 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,19 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,29 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,55-41,10 грн, евро по 48,65-47,95 грн, злотый по 11,70-11,00 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,29-41,35 грн, евро - по 48,25-48,40 грн, злотый по 11,23-11,35 грн;
      • на межбанке курсы составляют 41,30-41,33 грн/долл. и 48,20-48,22 грн/евро.

        Минэкономики Украины о совместном с США инвестфонде: работа продвигается30.08.2025, 16:25 • 4468 просмотров

        Дополнение

        В Украине стартовали выплаты по программе "Пакет школьника" на сумму более 430 млн гривен - их получили первые 86 тысяч украинских семей, чтобы подготовить своих детей к школе. В целом государство направит 1,2 млрд гривен - помощь рассчитана на каждого первоклассника.

        Анна Мурашко

        ЭкономикаФинансы
        Национальный банк Украины
        Украина