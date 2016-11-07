Курс гривні до долара несуттєво впав
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. За даними, розміщеними на офіційному сайті НБУ, курс гривні до долара станом на 5 листопада встановлено на рівні 25,57грн/дол., передає УНН.
Основні курси валют на 5 листопада встановлені на такому рівні:
100 доларів США — 2557,6191;
100 євро — 2837,1669;
10 російських рублів — 4,0275.
Як повідомляв УНН, за даними, розміщеними на офіційному сайті НБУ, курс гривні до долара станом на 4 листопада встановлено на рівні 25,59 грн/дол.