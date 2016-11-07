Курс гривны к доллару незначительно упал
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. По данным, размещенным на официальном сайте НБУ, курс гривны к доллару по состоянию на 7 ноября установлен на уровне 25,57грн/долл., передает УНН.
Основные курсы валют на 7 ноября установлены на таком уровне:
100 долларов США - 2557,6191;
100 евро - 2837,1669;
10 российских рублей - 4,0275.
Как сообщал УНН, по данным, размещенным на официальном сайте НБУ, курс гривны к доллару по состоянию на 4 ноября был установлен на уровне 25,59 грн/долл .