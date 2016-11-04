Курс готівкового долара зріс на 0,19%
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Курс готівкового долара у п'ятницю зранку на ринку валютообмінних операцій у столиці зріс на 0,19%, передає УНН із посиланням на Fin.Biz.Ua.
Таким чином, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:
USD/UAH — 26,2000/26,3000 (зріс на 0,19%);
EUR/UAH — 28,9500/29,3500 (зріс на 0,26%);
RUR/UAH — 0,4040/0,4120 (знизився на 0,37%).
Як повідомляв УНН, курс готівкового долара у четвер зранку на ринку валютообмінних операцій у столиці знизився на 0,19%.