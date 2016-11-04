Курс наличного доллара вырос на 0,19%

Таким образом, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:

USD/UAH - 26,2000/26,3000 (вырос на 0,19%);

EUR/UAH - 28,9500/29,3500 (вырос на 0,26%);

RUR/UAH - 0,4040/0,4120 (снизился на 0,37%).

Как сообщал УНН, курс наличного доллара в четверг утром на рынке валютообменных операций в столице снизился на 0,19%.