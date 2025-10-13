Долар продовжує дорожчати: курс валют на 13 жовтня
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс долара на 13 жовтня на рівні 41,60 гривні. Таким чином українська валюта просіла ще на 10 копійок.
Станом на понеділок, 13 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 41,60 гривні за один долар. Офіційний курс у п'ятницю становив 41,50 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 48,20. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 41,6027 грн. за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,1094 грн. за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,2965 грн. за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 понеділка:
- у банках долар торгується за курсом 41,35-41,82 грн, євро за 47,85-48,65 грн, злотий за 10,95-11,75 грн;
- на міжбанку курси становлять 41,68-41,71 грн/дол. та 48,23-48,25 грн/євро.
Нагадаємо
Міжнародні резерви України зросли на 1,1% у вересні 2025 року, досягнувши 46 518,6 млн доларів США. Зростання зумовлене надходженнями від міжнародних партнерів та зменшенням чистого продажу валюти НБУ.
