Доллар продолжает дорожать: курс валют на 13 октября
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 13 октября на уровне 41,60 гривны. Таким образом, украинская валюта просела еще на 10 копеек.
По состоянию на понедельник, 13 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 41,60 гривны за один доллар. Официальный курс в пятницу составлял 41,50 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 48,20. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.
Официальный курс доллара составляет: 41,6027 грн. за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,1094 грн. за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,2965 грн. за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 понедельника:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,35-41,82 грн, евро по 47,85-48,65 грн, злотый по 10,95-11,75 грн;
- на межбанке курсы составляют 41,68-41,71 грн/долл. и 48,23-48,25 грн/евро.
Международные резервы Украины выросли на 1,1% в сентябре 2025 года, достигнув 46 518,6 млн долларов США. Рост обусловлен поступлениями от международных партнеров и уменьшением чистой продажи валюты НБУ.
