$41.510.00
48.210.00
ukenru
04:29 • 7162 просмотра
"Вечер слез, вечер счастья": Нетаньяху объявил о победе в войне, но предупредил о вызовах
12 октября, 17:52 • 25272 просмотра
Украина выбрала представительницу на Детское Евровидение-2025: кто поедет в ГрузиюPhoto
12 октября, 16:23 • 36026 просмотра
"Если Россия не сядет за стол переговоров – она заплатит за это" – Макрон после разговора с ЗеленскимVideo
Эксклюзив
12 октября, 14:28 • 50963 просмотра
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
12 октября, 12:27 • 33633 просмотра
Украинские военные освободили от оккупантов Малые Щербаки в Запорожской областиVideo
11 октября, 16:00 • 99070 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06 • 109227 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21 • 54012 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56 • 53477 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10 • 42357 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
Доллар продолжает дорожать: курс валют на 13 октября

Киев • УНН

 • 1510 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 13 октября на уровне 41,60 гривны. Таким образом, украинская валюта просела еще на 10 копеек.

Доллар продолжает дорожать: курс валют на 13 октября

По состоянию на понедельник, 13 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 41,60 гривны за один доллар. Официальный курс в пятницу составлял 41,50 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 48,20. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ. 

Детали

Официальный курс доллара составляет: 41,6027 грн. за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,1094 грн. за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,2965 грн. за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 понедельника:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,35-41,82 грн, евро по 47,85-48,65 грн, злотый по 10,95-11,75 грн;
    • на межбанке курсы составляют 41,68-41,71 грн/долл. и 48,23-48,25 грн/евро.

      Напомним

      Международные резервы Украины выросли на 1,1% в сентябре 2025 года, достигнув 46 518,6 млн долларов США. Рост обусловлен поступлениями от международных партнеров и уменьшением чистой продажи валюты НБУ.

      Вадим Хлюдзинский

