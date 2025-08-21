Курс долара зміцнюється: НБУ встановив нові показники
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,38 грн/дол., що девальвувало гривню на 3 копійки. Курс євро становить 48,17 грн/євро.
Офіційний курс долара становить 41,38 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,17 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:00 ранку:
- Долар можна купити за 41,15 грн, а продати за 41,65 грн у банках.
- Євро можна купити за 47,90 грн, а продати за 48,55 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 41,37−41,43 грн, а євро — за 48,25 − 48,45 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 41,29 - 41,32 грн/дол. для долара та 48,15−48,17 грн/євро для євро.
