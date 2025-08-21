$41.360.10
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 36591 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 109765 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 55369 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 94921 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 263045 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 84497 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 78141 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 70904 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 246201 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Курс долара зміцнюється: НБУ встановив нові показники

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,38 грн/дол., що девальвувало гривню на 3 копійки. Курс євро становить 48,17 грн/євро.

Курс долара зміцнюється: НБУ встановив нові показники

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,38 грн/дол., що девальвувало гривню на 3 копійки, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,38 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,17 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:00 ранку:

- Долар можна купити за 41,15 грн, а продати за 41,65 грн у банках.

- Євро можна купити за 47,90 грн, а продати за 48,55 грн у банках.

- В обмінниках долар торгується за курсом 41,37−41,43 грн, а євро — за 48,25 − 48,45 грн.

- На міжбанку курси становлять відповідно 41,29 - 41,32 грн/дол. для долара та 48,15−48,17 грн/євро для євро.

Українці дедалі частіше відмовляються від готівки: понад 95% операцій картками - безготівкові20.08.25, 12:44 • 2204 перегляди

Павло Зінченко

Економіка
Гривня
Євро
Долар США
Національний банк України
Україна