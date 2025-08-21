$41.360.10
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя «львиную долю» расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 36592 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 109766 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 55370 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 94922 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 263045 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоров
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 84497 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 78141 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 70904 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 246201 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Курс доллара укрепляется: НБУ установил новые показатели

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,38 грн/долл., что девальвировало гривну на 3 копейки. Курс евро составляет 48,17 грн/евро.

Курс доллара укрепляется: НБУ установил новые показатели

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,38 грн/долл., что девальвировало гривну на 3 копейки, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,38 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,17 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:00 утра:

- Доллар можно купить за 41,15 грн, а продать за 41,65 грн в банках.

- Евро можно купить за 47,90 грн, а продать за 48,55 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,37−41,43 грн, а евро — по 48,25 − 48,45 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 41,29 - 41,32 грн/долл. для доллара и 48,15−48,17 грн/евро для евро.

Украинцы все чаще отказываются от наличных: более 95% операций картами - безналичные20.08.25, 12:44 • 2204 просмотра

