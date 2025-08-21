Курс доллара укрепляется: НБУ установил новые показатели
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,38 грн/долл., что девальвировало гривну на 3 копейки. Курс евро составляет 48,17 грн/евро.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,38 грн/долл., что девальвировало гривну на 3 копейки, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,38 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,17 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:00 утра:
- Доллар можно купить за 41,15 грн, а продать за 41,65 грн в банках.
- Евро можно купить за 47,90 грн, а продать за 48,55 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,37−41,43 грн, а евро — по 48,25 − 48,45 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,29 - 41,32 грн/долл. для доллара и 48,15−48,17 грн/евро для евро.
