Курс долара від вчорашнього дня не змінився
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Згідно з даними, розміщеними на офіційному сайті НБУ, курс гривні до долара на 2 листопада встановлено на рівні 25,55 грн/дол., передає УНН.
Основні курси валют на 2 листопада встановлені на такому рівні:
100 доларів США — 2558.4772;
100 євро — 2820.7211;
10 російських рублів — 4.0481.
Як повідомляв УНН, з першого листопада 2016 року Національний банк України розраховуватиме офіційний курс гривні за оновленою методологією.