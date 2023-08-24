Кулеба запустив флешмоб для голів МЗС з виконання гімну України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у День Незалежності України влаштував для голів МЗС у соцмережі X флешмоб з виконання гумну України, пише УНН.
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Кулеба написав перший рядок з гімну України "Ще не вмерла України і слава, і воля", відмітивши низку голів МЗС іноземних країн, які у коментарях почали публікувати продовження гімну - також по рядку.
Уже приєдналися голови МЗС Ісландії, Естонії, Нідерландів, Литви, Швеції.
Доповнення
Сьогодні, 24 серпня, українці відзначають 32-у річницю Незалежності своєї держави. І вдруге поспіль святкування Дня Незалежності України відбувається на фоні повномасштабної російської агресії.
Ще не вмерла України і слава, і воля@thordiskolbrun @Tsahkna @WBHoekstra @GLandsbergis @TobiasBillstrom @Bujar_O @JamesCleverly @MinColonna @ABaerbock @Antonio_Tajani @JosepBorrellF @melaniejoly @SecBlinken— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 24, 2023