Кулеба запустив флешмоб для голів МЗС з виконання гімну України

Деталі

Кулеба написав перший рядок з гімну України "Ще не вмерла України і слава, і воля", відмітивши низку голів МЗС іноземних країн, які у коментарях почали публікувати продовження гімну - також по рядку.

Уже приєдналися голови МЗС Ісландії, Естонії, Нідерландів, Литви, Швеції.

Доповнення

Сьогодні, 24 серпня, українці відзначають 32-у річницю Незалежності своєї держави. І вдруге поспіль святкування Дня Незалежності України відбувається на фоні повномасштабної російської агресії.

Ще не вмерла України і слава, і воля@thordiskolbrun @Tsahkna @WBHoekstra @GLandsbergis @TobiasBillstrom @Bujar_O @JamesCleverly @MinColonna @ABaerbock @Antonio_Tajani @JosepBorrellF @melaniejoly @SecBlinken