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Кулеба запустил флешмоб для глав МИД по исполнению гимна Украины

Кулеба запустил флешмоб для глав МИД по исполнению гимна Украины

Киев • УНН

 • 562453 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в День Независимости Украины устроил для глав МИД в соцсети X флешмоб по исполнению гимна Украины, пишет УНН.

Детали

Кулеба написал первую строку из гимна Украины "Ще не вмерла України і слава, і воля", отметив ряд глав МИД иностранных государств, которые в комментариях начали публиковать продолжение гимна - также по строчке.

Уже присоединились главы МИД Исландии, Эстонии, Нидерландов, Литвы, Швеции.

Дополнение

Сегодня, 24 августа, украинцы отмечают 32-ю годовщину Независимости своего государства. И второй раз подряд празднование Дня Независимости Украины происходит на фоне полномасштабной российской агрессии.

Ще не вмерла Украины и слава, и воля@thordiskolbrun @Tsahkna @WBHoekstra @GLandsbergis @TobiasBillstrom @Bujar_O @JamesCleverly @MinColonna @ABaerbock @Antonio_Tajani @JosepBorrellF @melaniejoly @SecBlinken

— Дмитрий Кулеба (@DmytroKuleba) 24 августа 2023 года

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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