Кулеба запустил флешмоб для глав МИД по исполнению гимна Украины

Детали

Кулеба написал первую строку из гимна Украины "Ще не вмерла України і слава, і воля", отметив ряд глав МИД иностранных государств, которые в комментариях начали публиковать продолжение гимна - также по строчке.

Уже присоединились главы МИД Исландии, Эстонии, Нидерландов, Литвы, Швеции.

Дополнение

Сегодня, 24 августа, украинцы отмечают 32-ю годовщину Независимости своего государства. И второй раз подряд празднование Дня Независимости Украины происходит на фоне полномасштабной российской агрессии.

Ще не вмерла Украины и слава, и воля@thordiskolbrun @Tsahkna @WBHoekstra @GLandsbergis @TobiasBillstrom @Bujar_O @JamesCleverly @MinColonna @ABaerbock @Antonio_Tajani @JosepBorrellF @melaniejoly @SecBlinken