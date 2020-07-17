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19 березня, 18:42 • 101159 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 141796 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 118816 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 133104 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 137201 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 125424 перегляди

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19 березня, 06:32 • 173043 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125496 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124336 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Кулеба впевнений, що винних у збитті МН17 покарають

Кулеба впевнений, що винних у збитті МН17 покарають

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що винних у справі щодо катастрофи малазійського Boeing рейсу МН17 на Донбасі у 2014 році покарають. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

“Сьогодні ми оплакуємо 298 невинних жертв рейсу MH17. 6 років нестерпного болю для їх рідних та близьких, помножених на російські заперечення, брехню та фейки. Я впевнений, що кримінальний процес принесе правосуддя, встановивши кожного злочинця, відповідального за вбивство, по імені”, — написав Кулеба

Нагадаємо, шість років тому — 17 липня 2014 року — на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17.

Як повідомляв УНН, процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених в збитті літака рейсу MH17.

Today we mourn 298 innocent victims of the #MH17 flight. 6 years of unbearable pain for their relatives & close ones, multiplied by Russian denials, lies & fakes. I‘m confident the criminal trial will bring justice, establishing each criminal responsible for the murder by name. pic.twitter.com/nL7nNagGqF

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 17, 2020

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