Кулеба впевнений, що винних у збитті МН17 покарають

“Сьогодні ми оплакуємо 298 невинних жертв рейсу MH17. 6 років нестерпного болю для їх рідних та близьких, помножених на російські заперечення, брехню та фейки. Я впевнений, що кримінальний процес принесе правосуддя, встановивши кожного злочинця, відповідального за вбивство, по імені”, — написав Кулеба

Нагадаємо, шість років тому — 17 липня 2014 року — на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17.



Як повідомляв УНН, процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених в збитті літака рейсу MH17.

Today we mourn 298 innocent victims of the #MH17 flight. 6 years of unbearable pain for their relatives & close ones, multiplied by Russian denials, lies & fakes. I‘m confident the criminal trial will bring justice, establishing each criminal responsible for the murder by name. pic.twitter.com/nL7nNagGqF

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 17, 2020