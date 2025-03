Зеленський привітав Меркель з днем народження

“З днем народження, фрау Ангела Меркель! Бажаю міцного здоров’я та стійкості та витримати всі негаразди пандемії. Дякую за всебічну підтримку Україні на міжнародній арені. Відносини між Німеччиною та Україною стануть тільки сильнішими з роками”, — написав Зеленський.

Нагадаємо, Меркель обговорила з Путіним ситуацію в Україні.





Happy Birthday, Frau Angela #Merkel!

Wish you good health and fortitude to withstand all the hardships of the pandemic.Thanks for the comprehensive support of #Ukraine in the international arena. Relations between and will only become stronger over the years pic.twitter.com/jP5uBhu09F

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 17, 2020