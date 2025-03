Зеленский поздравил Меркель с днем рождения

"С днем рождения, фрау Ангела Меркель! Желаю крепкого здоровья и устойчивости и выдержать все невзгоды пандемии. Спасибо за всестороннюю поддержку Украины на международной арене. Отношения между Германией и Украиной станут только сильнее с годами", - написал Зеленский.

Напомним, Меркель обсудила с Путиным ситуацию в Украине.





Happy Birthday, Frau Angela #Merkel !

Wish you good health and fortitude to withstand all the hardships of the pandemic.Thanks for the comprehensive support of #Ukraine in the international arena. Relations between and will only become stronger over the years pic.twitter.com/jP5uBhu09F

- Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) July 17, 2020