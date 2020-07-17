Степанов сьогодні їде на Житомирщину: проведе зустріч з медиками

“Сьогодні я відвідаю Житомирську область, де обов’язково відвідаю центр екстреної медичної допомоги, я хочу відвідати перинатальний центр в Житомирській області, а також дитячу лікарню, де у мене запланована велика зустріч з лікарями, з медичними працівниками, на яку я дуже розраховую”, — зазначив він.

Нагадаємо, починаючи з вересня, заробітна плата лікарів зросте в середньому на 3,5 тисячі гривень.