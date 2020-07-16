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Степанов назвав суму підвищення зарплат лікарям

Степанов назвав суму підвищення зарплат лікарям

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Починаючи з вересня, заробітна плата лікарів зросте в середньому на 3,5 тисячі гривень. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“Вчора відбулось засідання уряду, на якому було прийнято ряд важливих питань, ініційованих МОЗ. По-перше, вчора було прийняте рішення щодо забезпечення фінансовим ресурсом, доплат медичним працівникам, починаючи з 1 вересня і до кінця року”, — сказав міністр.

Він нагадав, що 19 червня було ухвалено системне рішення уряду щодо підняття зарплат медичним працівникам.

“Це підняття, якщо говорити в абсолютних цифрах, то лікарям в середньому зарплата буде підвищена на 3,5 тис. грн, середньому медперсоналу — близько 2,5 тис. грн, і молодшому медперсоналу — близько 1 250 грн. Все це підняття почнеться з 1 вересня. І вчора на засіданні уряду було прийняте це рішення щодо забезпечення фінансовим ресурсом”, — зазначив Степанов.

Він нагадав також, що вчора на засіданні уряду були виділені додаткові кошти 103 655 000 грн на оплату інтернам першого, другого і третього року навчання.

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