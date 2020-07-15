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Уряд виділив понад 100 млн грн на стажування лікарів-інтернів у цьому році

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив рішення виділити з Фонду боротьби з COVID-19 Міністерству охорони здоров’я 103 млн 655 тисяч грн на стажування лікарів-інтернів у 2020 році. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УНН.

"Рішення, яке було прийняте та підтримане членами українського уряду – це виділення коштів на оплату наших інтернів, це 103 млн 655 тисяч грн. Ці кошти підуть на оплату інтернів першого року навчання та другого, третього року навчання. Це ті кошти, які ми відновили у бюджетній програмі", - сказав Степанов.

Нагадаємо, парламентарі ухвалили за основу та в цілому законопроект №3380 щодо залучення лікарів-інтернів та волонтерів до роботи у пунктах тестування коронавірусу для збільшення числа тестувань.

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