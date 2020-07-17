США зробили заяву до шостих роковин збиття MH17
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. США в шосту річницю катастрофи пасажирського літака рейсу MH17 на Донбасі закликали РФ співпрацювати зі слідством для встановлення винних у загибелі людей. Про це повідомляє посольство США в Україні у Twitter, передає УНН.
"У 6-ту річницю збиття MH17 ми висловлюємо співчуття родинам та друзям 298 невинних цивільних людей, які втратили життя. Ми закликаємо Росію повністю співпрацювати зі слідством та зусиллями щодо встановлення відповідальності, згідно з Резолюцією 2166 Ради Безпеки ООН", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, шість років тому — 17 липня 2014 року — на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17.
У 2018 році, 24 травня, Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою “Бук”, що належить 53-й бригаді з міста Курська в Російській Федерації.
У червні 2019 року слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17.
Як повідомляв УНН, процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених в збитті літака рейсу MH17.
У 6-ту річницю збиття #MH17 ми висловлюємо співчуття родинам та друзям 298 невинних цивільних людей, які втратили життя. Ми закликаємо Росію повністю співпрацювати зі слідством та зусиллями щодо встановлення відповідальності, згідно з Резолюцією 2166 Ради Безпеки ООН. pic.twitter.com/JohDtVRNVg— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 17, 2020