Уламки ворожого шахеда пошкодили приватний будинок на Полтавщині
Київ • УНН
У Миргородському районі Полтавської області в результаті ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок, але, за попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
У Полтавській області уламки ворожого шахеда пошкодили приватний будинок. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає УНН.
"Під час останньої повітряної тривоги уламки ворожого шахеда пошкодили приватний будинок у Миргородському районі. За попередньою інформацією ніхто не постраждав", - повідомив Пронін.
Ворог атакував Полтавщину, обійшлося без постраждалих - ОВА29.04.24, 13:11 • 18193 перегляди