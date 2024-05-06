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Уламки ворожого шахеда пошкодили приватний будинок на Полтавщині

Уламки ворожого шахеда пошкодили приватний будинок на Полтавщині

Київ • УНН

 • 72046 перегляди

У Миргородському районі Полтавської області в результаті ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок, але, за попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

У Полтавській області уламки ворожого шахеда пошкодили приватний будинок. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає УНН.

"Під час останньої повітряної тривоги уламки ворожого шахеда пошкодили приватний будинок у Миргородському районі. За попередньою інформацією ніхто не постраждав", - повідомив Пронін.

Ворог атакував Полтавщину, обійшлося без постраждалих - ОВА29.04.24, 13:11 • 18193 перегляди

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