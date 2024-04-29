Ворог атакував Полтавщину, обійшлося без постраждалих - ОВА
Київ • УНН
Російські війська атакували Полтавську область в Україні, вибухи були чутні в Миргородському районі, але обійшлося без жертв і пошкоджень цивільної або критично важливої інфраструктури.
російські війська сьогодні, 29 квітня, вдарили по Полтавській області, звуки вибухів було чутно в Миргородському районі. Влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру не зафіксовано, обійшлось без постраждалих, повідомив голова ОВА Філіп Пронін, передає УНН.
Ворог атакував Полтавщину. Звуки вибухів чули в Миргородському районі. На щастя, без постраждалих. Влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру немає
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