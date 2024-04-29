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Ворог атакував Полтавщину, обійшлося без постраждалих - ОВА

Київ • УНН

 • 18198 перегляди

Російські війська атакували Полтавську область в Україні, вибухи були чутні в Миргородському районі, але обійшлося без жертв і пошкоджень цивільної або критично важливої інфраструктури.

російські війська сьогодні, 29 квітня, вдарили по Полтавській області, звуки вибухів було чутно в Миргородському районі. Влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру не зафіксовано, обійшлось без постраждалих, повідомив голова ОВА Філіп Пронін, передає УНН

Ворог атакував Полтавщину. Звуки вибухів чули в Миргородському районі. На щастя, без постраждалих. Влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру немає

- написав Пронін у Telegram.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про дві ракети зі сходу через Сумщину, які прямували на Миргород.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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