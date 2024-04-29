Враг атаковал Полтавщину, обошлось без пострадавших - ОВА

российские войска сегодня, 29 апреля, ударили по Полтавской области, звуки взрывов были слышны в Миргородском районе. Попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру не зафиксировано, обошлось без пострадавших, сообщил председатель ОВА Филипп Пронин, передает УНН.

Враг атаковал Полтавщину. Звуки взрывов слышали в Миргородском районе. К счастью, без пострадавших. Попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру нет - написал Пронин в Telegram.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о двух ракетах с востока через Сумскую область, которые направлялись на Миргород.

По Харьковской области россияне били из РСЗО, артиллерией и КАБами, есть раненые - ОВА