У МОЗ до осені планують збільшити кількість тестувань на COVID-19 вдвічі

“У наших планах збільшити кількість тестування у два рази, щоб на вересень місяць ми вийшли на такі показники. Окрім того, доволі об’єктивно ми працюємо над різними схемами лікування, застосуванням тих чи інших лікарських засобів при лікуванні COVID-19, доволі активно спілкуємося зі своїми західними колегами”, — зазначив він.

Нагадаємо, в Україні на 8:50 17 липня зафіксовано вже понад 57,2 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків на рівні попередньої доби — понад 800.