Викрадення бізнесмена у Києві: сьогодні у суд подадуть клопотання про арешт підозрюваних
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Прокуратура сьогодні подасть до Шевченківського районного суду Києва клопотання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваним у викраденні підприємця Сергія Ткаченка в Києві. Про це журналісту УНН повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.
“Сьогодні подаємо до Шевченківського районного суду клопотання про обрання всім підозрюваним у викраденні бізнесмена запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, — сказала Максимець.
Максимець наголосила, що про час засідання буде відомо після розподілу справи у суді.
Нагадаємо, п’ятьом особам повідомлено про підозру у викраденні підприємця Сергія Ткаченка в Києві.
Як повідомлялося, правоохоронці знайшли і звільнили підприємця, якого викрали в Києві 1 липня. Затримано 5 зловмисників.