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Викрадення бізнесмена у Києві: сьогодні у суд подадуть клопотання про арешт підозрюваних

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Прокуратура сьогодні подасть до Шевченківського районного суду Києва клопотання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваним у викраденні підприємця Сергія Ткаченка в Києві. Про це журналісту УНН повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

“Сьогодні подаємо до Шевченківського районного суду клопотання про обрання всім підозрюваним у викраденні бізнесмена запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, — сказала Максимець.

Максимець наголосила, що про час засідання буде відомо після розподілу справи у суді.

Нагадаємо, п’ятьом особам повідомлено про підозру у викраденні підприємця Сергія Ткаченка в Києві.

Як повідомлялося, правоохоронці знайшли і звільнили підприємця, якого викрали в Києві 1 липня. Затримано 5 зловмисників.

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