Похищение бизнесмена в Киеве: сегодня в суд подадут ходатайство об аресте подозреваемых
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Прокуратура сегодня подаст в Шевченковский районный суд Киева ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемым в похищении предпринимателя Сергея Ткаченко в Киеве. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
"Сегодня подаем в Шевченковский районный суд ходатайство об избрании всем подозреваемым в похищении бизнесмена меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказала Максимец.
Максимец отметила, что о времени заседания будет известно после распределения дела в суде.
Напомним, пяти лицам сообщено о подозрении в похищении предпринимателя Сергея Ткаченко в Киеве.
Как сообщалось, правоохранители нашли и освободили предпринимателя, которого похитили в Киеве 1 июля. Задержаны пять злоумышленников.