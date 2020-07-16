Викрадення бізнесмена у Києві: п'ятьом людям повідомили підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. П'ятьом особам повідомлено про підозру у викраденні підприємця Сергія Ткаченка в Києві. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
“За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 10 п’ятьом особам повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі, викраденні людини, катуванні й вимаганні, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 189 КК України)”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що завдяки скоординованим діям правоохоронців, осіб, причетних до викрадення бізнесмена, встановлено та затримано, а потерпілого звільнено. За місцем проживання затриманих та в їх транспортних засобах проведено невідкладні обшуки.
“Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Тривають слідчі дії з встановлення всіх обставин вказаного кримінального правопорушення та можливих співучасників його вчинення”, — зазначається в повідомленні.
Своєю чергою, у пресслужбі МВС вказали, що поліція затримала всіх причетних до викрадення підприємця Сергія Ткаченка. Про це сьогодні, 16 липня, повідомили заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко та голова Національної поліції України Ігор Клименко під час брифінгу за фактом звільнення Сергія Ткаченка, якого 1 липня викрали зловмисники та два тижні тримали в наручниках у підвалі.
Нагадаємо, правоохоронці знайшли і звільнили підприємця, якого викрали в Києві 1 липня. Затримано трьох зловмисників.