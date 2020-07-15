Тримали у підвалі і знущалися: у Києві звільнили підприємця, якого викрали 1 липня
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Правоохоронці знайшли і звільнили підприємця, якого викрали в Києві 1 липня. Затримано трьох зловмисників. Про це повідомив у Twitter міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає УНН.
"В результаті чітких та злагоджених дій поліції тільки що, був звільнений підприємець С. Ткаченко, якого викрали в Києві 1 липня. Два тижні його тримали в наручниках у підвалі. Трьох зловмисників затримано", - написав Аваков.
Міністр також додав, що підприємець повертається до своєї сім’ї, а також подякував поліцейським за службу.
В результаті чітких та злагоджених дій поліції тільки що, був звільнений підприємець С. Ткаченко, якого викрали в Києві 1 липня.
Два тижні його тримали в наручниках у підвалі. Трьох зловмисників затримано.
Підприємець повертається до своєї сім’ї.
Дякую поліцейським за службу! pic.twitter.com/7kis5TTy82
Нагадаємо, на Київщині зловмисники чотири роки тримали "у полоні" підприємця.