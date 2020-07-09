На Київщині зловмисники чотири роки тримали "у полоні" підприємця

Так, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом викрадення та незаконного позбавлення волі голови правління одного з підприємств, яке розташоване на Черкащині.

"Встановлено, що у грудні 2012 року невстановлені особи викрали потерпілого та незаконно утримували його упродовж чотирьох років на території Київської області. На той час потерпілий оскаржував у судах проведену процедуру банкрутства та договір купівлі-продажу підприємства, яке він очолював", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що під тиском викрадачів він відмовився від усіх позовних вимог. Відтак зловмисники домоглися проведення процедури банкрутства та переоформлення права власності на майно зазначеного підприємства, а договір купівлі-продажу дійсним.

Також після незаконного переоформлення права власності вони перейменували підприємство та змінили вид діяльності.

"Наразі здійснюється досудове розслідування щодо осіб, причетних до позбавлення волі потерпілого та незаконного переоформлення права власності за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у столиці з авто підприємця викрали значну суму грошей.