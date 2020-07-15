Держали в подвале и издевались: в Киеве освободили предпринимателя, которого похитили 1 июля
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Правоохранители нашли и освободили предпринимателя, которого похитили в Киеве 1 июля. Задержаны трое злоумышленников. Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН.
"В результате четких и слаженных действий полиции только что был освобожден предприниматель С. Ткаченко, которого похитили в Киеве 1 июля. Две недели его держали в наручниках в подвале. Трех злоумышленников задержано", - написал Аваков.
Министр также добавил, что предприниматель возвращается к своей семье, а также поблагодарил полицейским за службу.
В результате четких и слаженных действий полиции только что был освобожден предприниматель С. Ткаченко, которого похитили в Киеве 1 июля.
Две недели его держали в наручниках в подвале. Трех злоумышленников задержали.
Предприниматель возвращается к своей семье.
Спасибо полицейским за службу! pic.twitter.com/7kis5TTy82
Напомним, в Киевской области злоумышленники четыре года держали "в плену" предпринимателя.