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Похищение бизнесмена в Киеве: пяти людям сообщили подозрение

Похищение бизнесмена в Киеве: пяти людям сообщили подозрение

Киев  •  УНН

 • 16765 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Пяти лицам сообщено о подозрении в похищении предпринимателя Сергея Ткаченко в Киеве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 10 пяти лицам сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы, похищении человека, пытках и вымогательстве, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч . 3 ст. 189 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что благодаря скоординированным действиям правоохранителей, лиц, причастных к похищению бизнесмена, установлено и задержано, а пострадавшего освободили. По месту жительства задержанных и в их транспортных средствах проведены неотложные обыски.

"Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств указанного уголовного преступления и возможных соучастников его совершения", - отмечается в сообщении.

В свою очередь, в пресс-службе МВД указали, что полиция задержала всех причастных к похищению бизнесмена Сергея Ткаченко. Об этом сегодня, 16 июля, сообщили заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко и председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время брифинга по факту освобождения Сергея Ткаченко, которого 1 июля похитили злоумышленники и две недели держали в наручниках в подвале.

Напомним, правоохранители нашли и освободили предпринимателя, которого похитили в Киеве 1 июля. Были задержаны трое злоумышленников.

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