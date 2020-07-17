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Справедливість має восторжествувати: Зеленський зробив заяву до роковин збиття МН17

Справедливість має восторжествувати: Зеленський зробив заяву до роковин збиття МН17

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що у справі щодо катастрофи малазійського Boeing рейсу МН17 на Донбасі у 2014 році справедливість має восторжествувати. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Шість років тому сталася страшна катастрофа пасажирського літака Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17, що прямував з Амстердама до Куала-Лумпура. Загинуло 298 осіб — усі пасажири й весь екіпаж”, — написав Зеленський.

Він наголосив, що від початку розслідування цієї трагедії "Україна показала себе як надійного міжнародного партнера, зацікавленого у правді".

“Кримінальний процес проти можливих винуватців злочину розпочався в Нідерландах 9 березня цього року”, — зазначив Зеленський.

Президент зазначив, що цей суд обіцяє стати одним з найбільших у світовій практиці за останні десятиліття, адже, крім усього іншого, до нього прикута значна міжнародна увага.

“Ніщо не поверне втрачених життів і не втамує горя рідних і близьких, чиї батьки, діти, друзі загинули в катастрофі. Але справедливість має восторжествувати. В ім’я миру та пам’яті всіх загиблих”, — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, шість років тому — 17 липня 2014 року — на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17.

Як повідомляв УНН, процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених в збитті літака рейсу MH17.

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